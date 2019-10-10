Сбербанк принимает участие в форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019

Сбербанк принимает участие в форуме инновационных финансовых технологий FINPOLIS 2019 — одном из знаковых событий в области финтеха в России. В рамках форума компании — лидеры IT- и финансового рынка обсудят тенденции и возможности применения цифровых технологий в финансовом секторе.

Сбербанк выступает официальным партнером форума. На выставочной площадке банка представлены продукты и решения компаний, входящих в его экосистему, которые призваны сделать бизнес-решения прозрачнее и эффективнее. Экосистема банка развивается с 2016 года, сейчас в неё входят как дочерние предприятия, так и независимые компании, с которыми заключены партнёрские соглашения.

В частности, на форуме представлены: «СберРешения» (услуги аутсорсинга и онлайн-сервисы для ведения бизнеса); Центр технологии банкротства Bankro.Tech (уникальный сервис, позволяющий сокращать сроки банкротства и быстрее возвращать в хозяйственный оборот имущество несостоятельных должников за счет доступности и прозрачности всех данных о процедурах банкротства и онлайн-взаимодействия между их участниками); портал DA (интернет-ресурс, с помощью которого Сбербанк предоставляет сервисы поиска и экспонирования реализуемых залоговых и непрофильных активов).

На площадке представлено сразу два продукта от SberCloud – «Виртуальный ЦОД» и AI Cloud. «Виртуальный ЦОД» - это облачное решение для бизнеса, которое позволяет компаниям отказаться от дорогостоящего строительства собственной IT-инфраструктуры в пользу облака, таким образом сокращая до 30% расходов на хранение и обработку данных. AI Cloud – уникальное на российском рынке решение для крупных компаний и государственных структур, позволяющее в кратчайшие сроки получить весь необходимый инструментарий и мощности для работы с большими данными и машинным обучением.

На форуме также представлен сервис «Сенсус» - инструмент платформы «ТОТ» (динамическая платформа аналитики данных о клиенте), - аналитика по выручке, оборотам, количеству транзакций и среднему чеку торговых точек России с привязкой к их местоположению.

А также несколько решений от ЦРТ и VisionLabs. На стенде работает демонстрация речевой аналитики, голосовой биометрии от ЦРТ и биометрических продуктов от VisionLabs. У посетителей форума будет возможность проверить эти технологии на себе.