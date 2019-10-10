Банк УРАЛСИБ занял 15 место среди банков в рейтинге RAEX-600

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 крупнейших банков в рейтинге Эксперт-600 (RAEX-600), в котором крупнейшие компании России ранжировались по объему реализации продукции по итогам 2018 года. В Банке УРАЛСИБ этот показатель – сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов) по МСФО – за 2018 год составил 55,1 млрд рублей.

По сравнению с предыдущим рейтингом RAEX-600 Банк УРАЛСИБ поднялся на 2 позиции в банковском зачете.

Ежегодный рейтинг 600 крупнейших компаний России (RAEX-600) составляется ежегодно, начиная с 1995 года. В качестве главного критерия составления рейтинга принят показатель, характеризующий годовой объем реализации продукции (работ, услуг). В случаях, когда в силу специфики деятельности компаний этот показатель не может быть применен (например, для банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ), используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу. Для банков это – сумма процентных и комиссионных доходов (до вычета расходов).