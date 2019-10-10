Сбербанк и ООО «Саратовские биотехнологии» намерены сотрудничать в области корпоративного кредитования

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ООО «Саратовские биотехнологии» по финансированию строительства первого в России завода по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и бенефициар ООО «Саратовские биотехнологии» Вадим Гатауллин.

Стороны намерены сотрудничать в сфере корпоративного финансирования, в части обеспечения комплексной поддержки по предоставляемым продуктам и услугам; в консультировании специалистов по направлениям сотрудничества и действий, направленных на повышение эффективности деятельности.

Компания ООО «Саратовские биотехнологии» является абсолютно новым партнером для ПАО Сбербанк, с которым банк планирует комплексное обслуживание в ходе реализации проекта и дальнейшего сотрудничества.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Сбербанк в рамках стратегического сотрудничества с ООО ʺСаратовские биотехнологииʺ предоставит качественные банковские услуги с применением современных технологий и новых финансовых инструментов, а также услуги по организации системы электронного обмена документами».