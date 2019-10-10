Сбербанк и Счетная палата РФ проводят первый совместный хакатон

Счетная палата РФ совместно со Сбербанком и АНО «Инфокультура» проведет хакатон* по созданию цифровых продуктов и современных инструментов анализа и визуализации данных. Соревнование состоится 19–20 октября 2019 года, регистрация на мероприятие открыта.

Максим Еременко, старший управляющий директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка:

«В Сбербанке мы проводим подобные соревнования на постоянной основе уже на протяжении нескольких лет. Такой формат вовлечения специалистов позволяет выйти за пределы сообщества разработчиков внутри компании, и, конечно же, мы рады поделиться опытом с нашими партнерами, смотреть и оценивать новые продукты, искать новые кадры и мотивировать персонал благодаря участию в таких соревнованиях. Набирающая популярность тема цифровой трансформации и прикладного внедрения технологий машинного обучения требует все более развитой инфраструктуры и новых специалистов в области технологий искусственного интеллекта. Сегодня на рынке труда очень ощутим дефицит кадров. По разным оценкам экспертов, за последние полтора-два года спрос на специалистов по работе с данными, в том числе datascientist’ов, кратно вырос.

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ:

«Это серьезный инструмент решения практических задач по обработке и анализу данных. Формат современного хакатона демонстрирует чрезвычайную эффективность для самых разных заказчиков цифровых решений, в том числе и для госорганов. Работа над нашим первым хакатоном уже приносит пользу: задачи придумывали и формулировали десятки наших сотрудников. Это повышает мотивацию и интерес к анализу данных, новым технологиям, нестандартным формам работы. Более того, все задачи основаны на реальных ситуациях, с которыми сталкиваются инспекторы Счетной палаты в своей работе. Решение этих задач поможет повысить качество проверок и аналитической работы».

В течение двух дней команды будут решать предложенные на выбор задачи. Для их решения участники могут воспользоваться как открытыми данными, так и данными от организаторов и партнеров. Результатом могут стать расширения для браузеров, веб-сервисы, боты, аналитические модели, инфографика, медиапроекты и другие цифровые продукты — Счетная палата не ограничивает участников в форматах.

В хакатоне можно участвовать индивидуально в качестве автора идеи, разработчика, дизайнера, дата-журналиста или в составе команды, состоящей не более чем из пяти человек. Жюри определит победителей в трех номинациях:

• «Лучший программный продукт»;

• «Лучший медиапродукт»;

• «Лучший визуальный продукт».

Участникам будут помогать менторы — эксперты в области программирования, математического моделирования и анализа, визуализации данных. Они помогут определиться со структурой и логикой будущего продукта, дадут консультации по поиску, анализу и обработке информации. Представители Счетной палаты ответят на методологические вопросы, помогут правильно использовать данные и интерпретировать результаты.

Узнать подробнее о хакатоне, ознакомиться с задачами и зарегистрироваться можно на специальной странице: www.data-audit.tilda.ws.

Регистрация открыта до 17 октября 2019 года.