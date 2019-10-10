Юлия Топольницкая присоединилась к проекту Сбербанка и Mastercard «Кино-#этомое»

Юлия Топольницкая, известная по работе с группой «Ленинград», исполнит главную роль в вертикальном фильме «Чат сериал. Копирайтеры». Он входит в цикл короткометражек совместного проекта Сбербанка и Mastercard «кино - #этомое», в котором шестеро известных режиссеров и блоггеров объединились с подростками для совместной работы.

Режиссером первого фильма выступила Радда Новикова, совершившая прорыв благодаря сериалам «Интерны» и «Мажор». В центре сюжета фильма «Чат сериал. Копирайтеры» – циничная переписка мужчины и женщины, где в острых и резких фразах не только сквозит тема одиночества в большом городе, но и зарождается влюбленность двух людей, знакомых друг с другом лишь по сотням пересланных сообщений. Партнерами Топольницкой по фильму выступили восходящая звезда Гоголь-Центра Артем Немов и Игорь Петренко, за плечами которого более 50 ролей в фильмах и сериалах.

Напомним, что проект «кино – #этомое» стартовал в сентябре этого года. Сюжеты короткометражных фильмов были определены на основании более тысячи развернутых сценариев, присланных владельцами молодежных карт Mastercard Сбербанка. Премьера проекта состоится в ноябре.

Следить за дальнейшим развитием проекта можно на сайте: https://sberbanketomoe.ru