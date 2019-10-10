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ВТБ получил премию PwC и РСПП в сфере корпоративного налогообложения–2019

10 октября 2019

ПАО «Банк ВТБ» стал победителем в номинации «Налоговый проект» за работу в области налогового мониторинга, а команда ВТБ Капитал получила признание как лучшая налоговая команда года.

Сегодня состоялась церемония награждения победителей премии в сфере корпоративного налогообложения—2019, учредителями которой являются PwC в России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). ПАО «Банк ВТБ» получил премию в номинации «Налоговый проект», которая присуждается на основании оценки проектов в области развития налоговой функции, за работу в области налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг — это замена традиционных налоговых проверок на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика. ВТБ и ФНС России договорились о налоговом мониторинге с 1 января 2019 года, официальное решение было подписано на встрече руководителя Налоговой службы Михаила Мишустина и президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина 8 ноября 2018 года.

Команда ВТБ Капитал стала победителем в номинации «Налоговая команда года» в сфере финансового сектора. Экспертное жюри отметило вклад команды в создание эффективного бизнеса и высокие результаты её деятельности. Также оценивались организация работы и соблюдение принципов корпоративной ответственности.


/ СИА /
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