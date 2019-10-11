Примсоцбанк продлил кредит «Юбилейный» до конца года

Примсоцбанк продлил срок действия кредита «Юбилейный» без обеспечения со ставкой 12,5% годовых до конца 2019 года. Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев.

Для оформления кредита требуется паспорт и второй документ на выбор, например СНИЛС, военный билет или водительское удостоверение. Срок принятия решения по кредиту составляет 50 минут. Ставка зафиксирована на уровне 12,5% годовых и не зависит от наличия поручителя и других условий.

— Юбилейный год подходит к концу, но мы не собираемся лишать наших клиентов праздника, поэтому продлили срок действия выгодного предложения, — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Пожалуй, сложно найти на рынке лучшие условия по кредиту без обеспечения, чем в «Юбилейном». Честная фиксированная ставка 12,5% годовых, минимум документов

За счет низкой для кредитов без залога и справок процентной ставки, ежемесячный платеж не несет серьезной кредитной нагрузки на бюджет заёмщика. Так, при сроке кредитования в 60 месяцев платеж составляет 5693 рубля.

Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Телефон справочной службы для клиентов: 8(800)200-42-02.