ПСБ запустил сервис оплаты по QR-коду для всех клиентов банка

ПСБ банк успешно запустил сервис оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). С 10 октября возможность оплаты с помощью QR-кода появилась в мобильном приложении PSB-online и стала доступна всем клиентам банка.

Банк ПСБ в числе первых российских кредитных организаций подключился к Системе быстрых платежей, которая начала свою работу в феврале этого года. В сентябре ПСБ первым после официального запуска сервиса организовал одновременно и оплату, и прием платежей по QR-кодам внутри одного банка.

«СБП – удобный инструмент расчетов, особенно там, где раньше невозможно было использовать банковские карты. В числе ключевых задач ПСБ – развитие дистанционных сервисов и дальнейшая цифровизация банковского обслуживания, поэтому Система быстрых платежей органично встроилась в экосистему ПСБ. Этот сервис интересен и клиенту, и банку», – отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев.

Оплатить покупку через QR-код очень просто – в мобильном приложении ПСБ необходимо выбрать вариант оплаты «через СБП», а затем отсканировать динамический QR-код и подтвердить операцию. Для каждой новой покупки формируется свой код, в который «зашиты» данные о продавце, наименовании покупки и ее стоимости. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.