ПСБ принял участие в проведении первого платежа ГИС ЖКХ через Систему быстрых платежей

ПСБ банк, Почта России и Группа «Интер РАО» успешно провели первую оплату жилищно-коммунальных услуг на базе Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через Систему быстрых платежей.

Платеж был совершен с использованием QR-кода в личном кабинете ГИС ЖКХ, оператором которой выступает Почта России, в адрес юридического лица – ООО «Энергосбыт Волга» (входит в Группу «Интер РАО»). Банком-агентом компании и получателем перевода выступил банк ПСБ, а разработчиком интеграционного решения – АО «ЛАНИТ».

«Развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания — ключевой приоритет в работе ПСБ, поэтому мы в числе первых предложили клиентам переводы по номеру телефона, оплату по QR-коду через СБП. Интеграция сервиса оплаты ЖКХ и Системы быстрых платежей, безусловно, сделает оплату услуг доступнее, а СБП — интереснее для пользователей», — прокомментировал директор дирекции цифрового бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Юрий Чернышев.

«ГИС ЖКХ, несомненно, является инструментом цифровизации отрасли. Интеграция платежных сервисов ГИС ЖКХ с Системой быстрых платежей Банка России позволит населению осуществлять моментальную оплату счетов независимо от банка, в котором открыт счет. Почта России планирует активное использование СБП для оплаты не только ЖКХ, но и других услуг», — отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.

Пилотный проект по дальнейшему расширению возможностей оплаты услуг через СБП планируется реализовать до конца 2019 года.

ГИС ЖКХ — это единая федеральная централизованная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Почта России выполняет обязанности оператора ГИС ЖКХ по обеспечению работоспособности и модернизации ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 21.07.2014 «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить денежные средства по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Кроме того, в СБП реализована возможность оплаты товаров и услуг в том числе по QR-коду.