Россельхозбанк представит инструменты стратегического развития АПК на I Международном агропромышленном форуме

9 октября в Москве на ВДНХ начал свою работу первый Международный агропромышленный форум (МАПФ), генеральным спонсором которого выступает АО «Россельхозбанк». Пленарное заседание форума открыл приветственным словом Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В ходе первой сессии МАПФ, посвященной растущему спросу на экологическую продукцию, конкурентоспособность отечественных «зеленых» брендов обсудили генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия Бранислав Недимович, руководитель Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов, Председатель Правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, мировой футуролог, специализирующийся на будущем еды, Морган Гэй.

Главная цель организованного Министерством сельского хозяйства и Россельхозбанком международного форума – определить совместно с ключевыми участниками рынка наиболее эффективные инструменты для развития российского агросектора по приоритетным направлениям, способным выступить катализаторами его качественного роста.

Каждому из таких первоочередных драйверов посвящена отдельная сессия с активным личным участием руководителей Россельхозбанка как опорного кредитного института аграриев.

В ходе панельной сессии «Сельское хозяйство: цифровая реальность» участники обсудят внедрение информационных технологий в АПК.

«Россельхозбанк начал создание цифровой экосистемы для фермеров. У малого бизнеса на селе ограничена возможность самостоятельных инвестиций в цифровую инфраструктуру, и именно этому сегменту нужна наибольшая технологическая поддержка. РСХБ кредитует большинство малых форм хозяйствования и прекрасно понимает их потребности: в продвижении, поиске необходимых кадров и обмене опытом. В рамках экосистемы мы объединим финансовые сервисы Россельхозбанка с решением основных задач фермеров на новом технологическом уровне», – прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Сессия «Произведено в России: региональные бренды и маркетинг» поднимет вопрос о том, как повысить известность российских продуктов с географической идентификацией до уровня зарубежных.

«Так называемые «региональные» бренды часто производятся малым бизнесом, для которого первоочередными являются операционные задачи. Наши фермеры очень хорошо работают, но пока еще недостаточно хорошо себя продвигают. Россельхозбанк уже 3 года проводит всероссийский фестиваль фермерской еды «СВОЁ», с помощью которого около 1000 фермерских хозяйств уже смогли познакомить потребителя со своей продукцией. Многочисленные посетители фестиваля собственными глазами убедились в многообразии региональных брендов и их потенциале. Начиная с 2019 года, мы также активно поддерживаем участие фермеров в международных конкурсах. При этом у Банка есть понимание, что просто площадки для продвижения продукции недостаточно. В рамках «Золотой осени» мы запускаем комплексную программу развития, чтобы максимально реализовать этот потенциал», – сказал заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов.

Методы увеличения поставок продукции отечественного АПК за рубеж станут центральной темой панельной дискуссии «Экспорт: инфраструктура роста».

«Очевидно, что к 2024 году зерно и масложировая продукция по-прежнему будут занимать лидирующие позиции в объеме экспорта отечественного агросектора. Наша общая задача – повысить маржинальность основных экспортных категорий. Для этого требуется не только глубокое понимание специфики отрасли, но и тщательный анализ глобальных трендов. За прошедшие 20 лет Россельхозбанк прошел путь становления российского агробизнеса как рентабельного сектора экономики. Мы как никто другой понимаем, что значит быть первопроходцем. На базе Россельхозбанка создан центр отраслевой экспертизы. В рамках «Золотой осени» мы покажем уникальные аналитические данные. Это будет карта технологических трендов международного зернового рынка с оценкой перспектив их развития к 2024 году, а также прогноз возможности расширения спроса на альтернативное использование масложировой продукции. Мы рассчитываем, что полученная информация поможет нашим клиентам более эффективно формировать стратегию своего развития», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Заключительным этапом программы станет панельная сессия «Государство и фермеры: дорожная карта партнерства».

«Россельхозбанк выделяет поддержку фермеров в число приоритетных направлений работы. На долю РСХБ приходится около 70% объема кредитования малых форм хозяйствования на селе. Обратная связь от фермеров – определяющий фактор развития нашей продуктовой линейки. Так, летом мы запустили «Микро АПК», кредитный продукт с упрощенным порядком получения. Средства можно получить в срок от 3-х дней и направить как на проведение сезонных работ, так и на пополнение оборотных средств. Значимым драйвером в нашей работе является взаимодействие с АККОР. В Банке действует целый пакет предложений «Деньги для дела», который мы разработали совместно с ассоциацией. Наш самый свежий продукт – банковская карта для членов АККОР. Для фермеров действуют специальные тарифы на обслуживание во всех банкоматах страны. Такую карту с помощью нашей дистанционной системы открытия счетов, «Легкий фронт», можно оформить в рамках выставки «Золотая осень», – отметил заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров.