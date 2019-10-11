Россельхозбанк представил на выставке «Золотая осень» собственную биометрическую систему

РСХБ на выставке «Золотая осень» продемонстрировал услугу «Удаленная биометрическая идентификация», предоставив возможность всем желающим гражданам Российской Федерации стать клиентами Банка. Для использования сервиса необходимо предварительно создать свой профиль в Единой биометрической системе (далее - ЕБС).

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Механизм биометрической идентификации, реализованный РСХБ, доступен абсолютно из любой точки мира, осуществляется без заполнения бумажных форм и не требует никакого специального оборудования и присутствия гражданина в офисе Банка. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить три несложных последовательных шага с любого устройства, имеющего камеру/микрофон и выход в Интернет.Потенциальный клиент, нажатием одной кнопки на сайте РСХБ, подтверждает своё желание и готовность стать клиентом Банка и проходит процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством. По факту успешной идентификации потенциальный клиент возвращается на сайт Банка и подключается к системе Дистанционного банковского обслуживания РСХБ. Вторым шагом пользователь, следуя инструкции, скачивает и устанавливает удобный ему формат дистанционного банковского обслуживания: мобильный офис или Интернет-банк. Третий шаг – непосредственный выбор банковской услуги. С момента подключения системы ДБО клиенту доступны все услуги, представленные в системе, а именно обслуживание счетов и вкладов, предоставление кредитов и кредитных карт, осуществление переводов и платежей и т.д.Россельхозбанк внедрил собственную уникальную на рынке централизованную биометрическую систему. Система полноценно внедрена в Банке с 1 квартала 2019 года и в настоящий момент позволяет применять биометрические технологии во всех продуктах и процессах Банка.В 4 квартале 2019 года услуга удаленной биометрической идентификации станет доступна для граждан РФ в любой точке страны/мира и позволит воспользоваться полным спектром розничных банковских услуг Россельхозбанка.«Для Россельхозбанка внедрение передовых технологий, в том числе биометрии – это, в первую очередь, возможность обеспечить доступность и безопасность качественного банковского обслуживания на сельских территориях, а значит – стратегический приоритет. Если для городских жителей биометрический сервис – это просто повышение уровня комфорта за счет того, что при необходимости можно исключить визит в офис, то для жителей удаленных или труднодоступных территорий биометрия может стать единственной возможностью такую услугу получить», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.