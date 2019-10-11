В сентябре в Иркутской области зафиксирована дефляция

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в сентябре по сравнению с августом составил 99,6%, в том числе на продукты питания и непродовольственные товары – 100,4%, алкогольные напитки – 100,0%.

Как сообщает Иркутскстат, из продовольственных товаров в сентябре значительно подорожали огурцы свежие (на 49%), апельсины (18%), яйца куриные (8%), крупа гречневая (6%), креветки и лимоны (4%), субпродукты и чеснок (на 3%). На 1-2% дороже стали куриные окорочка, бескостная говядина, рыба охлажденная и мороженая лососевых пород, рыбное филе, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, масло оливковое, молоко и молочная продукция, сыры. В той же мере выросли цены на соль, пряники, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, груши.

В то же время существенно снизились цены на плодоовощную продукцию: лук репчатый (на 20%), картофель и капусту белокочанную (15%), свеклу (13%), виноград (12%), морковь (на 10%). На 5% подешевели яблоки, на 1-2% - торты, мука пшеничная, сахар.

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на мужскую и женскую одежду, трикотажные, чулочно-носочные, табачные изделия, электротовары, фарфоро-фаянсовую посуду, фотоаппараты (на 1-2

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в августе составил 97,4%.

В сентябре зафиксировано сезонное снижение стоимости авиабилетов (на 36,1%) и билетов для проезда в поездах дальнего следования (15,9%), услуг в сфере внутреннего туризма (15,9%), обучения в негосударственных ВУЗах (9,5%), зарубежных туристических поездок (3%) и проживания в гостинице (на 1,2%).

В то же время увеличилась плата за проживание в студенческом общежитии (на 8,7%). В новом учебном году заметно подорожало обучение: в организациях среднего профессионального образования (на 8,8%), государственных ВУЗах (7,7%), негосударственных школах (6,2%), на курсах профессионального обучения (5,2%) и иностранных языков (на 1,7%). Подорожали также проезд в междугородном автобусе (на 3,2%), ремонт и пошив одежды, химчистка, установка пластиковых окон, изготовление фотографий для документов, ксерокопирование документов (на 1-2%).