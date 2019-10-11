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Праздник чтения "День Ч" впервые прошел в Усть-Куте при поддержке ИНК

11 октября 2019

Праздник чтения "День Ч" впервые прошел в Усть-Куте при поддержке Иркутской нефтяной компании. Его участниками стали более 200 человек. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Мероприятие проходило сразу на двух площадках: в средней школе номер №9 (для учеников 10 и 11 "ИНК-Классов") и в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке.

Организаторы и гости праздника провели для школьников мастер-классы по написанию сказок и созданию комиксов, рассказали как стать профессиональным иллюстратором, поговорили о том, каким будет человек будущего.

Для родителей и педагогов также была подготовлена интересная и насыщенная лекционная программа. Так директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова и руководитель Центра немецкого языка в Иркутске Любовь Окладникова рассказали об этапах становления читателя, а иллюстратор, арт-директор творческой мастерской «Солома» Анастасия Кардашова и автор популярных графических романов Юлия Никитина познакомили присутствующих с удивительным миром комиксов и графических романов. Мероприятие вызвало живой отклик у аудитории, ребята и взрослые смогли пообщаться с гостями праздника, задать интересующие вопросы, сфотографироваться на память и приобрести последние книжные новинки.


/ СИА /
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