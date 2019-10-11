17 человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Иркутске

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Иркутске поступило в 8 часов вечера 10 октября. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на седьмом этаже 16-тиэтажного дома шёл густой черный дым. В то время, пока к балкону подавалась автолестница, звеном газодымозащитной службы производилась эвакуация жильцов.

«Соседи сообщили нам о том, что в квартире могут находиться люди – двое пенсионеров, – сообщил помощник начальника караула пожарно-спасательной части No 5 старший прапорщик Максим Попов. – С помощью специального устройства мы оперативно вскрыли дверь квартиры, откуда сразу же повалил сильный дым. В квартиру пришлось входить на четвереньках. В двух метрах от входа, прямо на полу, обнаружили женщину. Её вынесли на свежий воздух. А вот второго человека пришлось искать в условиях плохой видимости. Мужчину нашли на полу у окна в комнате. С помощью спасательного устройства его эвакуировали и передали врачам скорой помощи».

Хозяева квартиры, 84-летний мужчина и его 80-летняя супруга, получившие отравление угарным газом, были спасены. Всего по лестничным маршам из задымлённого подъезда были спасены еще 15 человек.

В результате пожара были повреждены мебель, домашние вещи на площади 12 кв. м., квартира закопчена по всей площади.

«Многоэтажный дом оборудован внутренним противопожарным водоснабжением. Однако по факту мы обнаружили, что пожарные краны на этажах были без пожарных рукавов и без соединительных устройств для подключения к ним, поэтому воспользоваться внутренним водоснабжением не представилось возможным», - рассказал пожарный.

Информация о нарушениях требований пожарной безопасности будет проверена специалистами в ходе расследования по факту пожара.