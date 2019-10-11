Жители Иркутской области уменьшили кадастровую стоимость своих объектов недвижимости на 4,6 миллиарда рублей

С января по сентябрь 2019 года комиссия по пересмотру кадастровой стоимости, созданная при Управлении Росреестра по Иркутской области, рассмотрела 587 заявлений в отношении 640 объектов недвижимости. За указанный период по 333 заявлениям (57%) комиссией приняты решения в пользу заявителей. В результате кадастровая стоимость 357 объектов недвижимости была снижена в общей сложности на 4,6 миллиарда рублей.

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. При этом Управление обеспечивает внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о кадастровой стоимости объектов, определенной в ходе проведения кадастровой оценки. Также при Управлении продолжает работать комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Жители региона могут обратиться в комиссию за пересмотром кадастровой стоимости в случае установления применения ошибочных сведений при определении кадастровой стоимости (необходимо предоставить документы, подтверждающие недостоверность сведений, использованных при определении кадастровой стоимости объекта) или за установлением кадастровой стоимости на основании рыночной стоимости (потребуется предоставить отчет об оценке рыночной стоимости, подготовленный независимым оценщиком).

За пересмотром кадастровой стоимости также можно обратиться в суд. При этом физические лица по своему усмотрению могут обратиться в комиссию или суд. Для юридических лиц обращение в суд возможно только в случае отклонения комиссией заявления о пересмотре кадастровой стоимости.

Управление Росреестра по Иркутской области также напоминает, что с 1 января 2017 года действует новый порядок проведения государственной кадастровой оценки, который установлен Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Согласно этому закону кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственное им государственное бюджетное учреждение. Ответственность за работу таких государственных структур по проведению кадастровой оценки возложена на региональные органы власти.

«С 2018 года кадастровую оценку объектов недвижимости в Иркутской области проводит Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учрежденный региональным правительством. Таким образом, за разъяснениями, связанными с пересмотром кадастровой стоимости объектов недвижимости, определенной по новому закону, необходимо обращаться непосредственно в данное бюджетное учреждение. Следует отметить, что в Иркутской области по новому закону оценены только земли промышленности. Учреждение также рассматривает обращения об исправлении ошибок в кадастровой стоимости», - поясняет начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева.

Управление Росреестра по Иркутской области обращает внимание собственников, что до начала новой процедуры оценки целесообразно проверить актуальность сведений, внесенных в ЕГРН, о принадлежащих им объектах недвижимости (например, вид разрешенного использования земельного участка, наличие информации о годе постройки или материале наружных стен здания). Сделать это можно, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в любом офисе Иркутского областного многофункционального центра или на официальном сайте Росреестра.