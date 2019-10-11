Зима на дорогах Иркутской области уже началась

Дорожники подготовились к зиме. В наличии у нихзапас противогололёдных материалов – более 2500 тонн соли и более 25 тысяч кубометров песка, необходимая спецтехника, которая обеспечит безопасность дорожного движения в зимний период.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье", в этом году на 1560 км федеральных автодорог Иркутской области будут работать 220 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для очистки техники, и патрульные машины «Дорожный мастер».

«Зима на федеральных дорогах началась уже сейчас, – говорит Виктор Цишковский, начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Култукский перевал, Нижнеилимский и Усть-кутский районы уже в снегу, пока, правда, только лесная их часть. Традиционно самое сложное место – это у нас на дороге Р-258 «Байкал». Наиболее трудоёмкий период – до декабря, пока не встанет лёд на озере Байкал. Федеральная дорога пролегает по территории, где перепад высот составляет более 500 метров, здесь высокая влажность, дорога зажата между лесом, снег ветром не выдувается».

Федеральные дорожники отмечают, что готовы своевременно расчищать трассы, засыпать их фракционным материалом. Но если автомобилисты, а зачастую это водители тяжеловесного транспорта, выходят в рейсы на летней резине, то столкновений не избежать, как и перегороженной проезжей части из-за аварий. Зимой дорожные службы регулярно помогают водителям, попавшим в ДТП.

Владимир Малых – директор департамента по содержанию и текущему ремонту дорожной подрядной организации «Сибна»: «С 15 октября у нас приказ Росавтодора и ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: приступить к круглосуточному режиму работы. И на данный момент мы к этому готовы. В центральные управленческие пункты постоянно поступает информация от дорожных патрульных о мониторинге погодной ситуации, мы передаём сведения в Дежурно-диспетчерскую службу Управления. Первое, что мы должны делать – отслеживать состояние дорожного покрытия, оперативно реагировать на погодные условия: на каких-то участках дорог снегопада нет, технику можно перенаправить в тот район, где дополнительные силы необходимы»

Первые бригады уже перешли на режим круглосуточного дежурства. В зимний период дорожные патрули объезжают свои участки от двух до четырёх раз за сутки в зависимости от погодных условий. Для максимального оперативного контроля ФКУ Упрдор «Прибайкалье» располагает Дежурно-диспетчерской службой, куда стекается информация от каждой подрядной организации. Кроме того, за состоянием покрытия проезжей части наблюдает система автоматизированного контроля метеообеспечения – это 53 метеостанции и 113 видеокамер, расположенных на федеральных дорогах. Каждый пользователь может увидеть изображение с видеопостов в разделе «Дороги. Онлайн» на сайте ФКУ Упрдор «Прибайкалье» по ссылке: http://cup.irkroad.ru/info2/map.cshtml