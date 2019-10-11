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Движение через железнодорожный переезд в Култуке будет ограничено 12 октября

11 октября 2019

На железнодорожном переезде 5302 км ВСЖД, расположенном в поселке Култук Иркутской области на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук – Монды, 12 октября 2019 года будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд в указанный день будет закрыто с 08:00 до 20:00. Время указано местное. Для автотранспортных средств высотой до 3,4м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

 


/ СИА /
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