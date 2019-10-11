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Подросток из Иркутска понесет наказание за ложное сообщение о похищении

11 октября 2019

Накануне в дежурную часть отдела полиции позвонил неизвестный и сообщил, что его похитили и сейчас он находится далеко за пределами региона.

В ходе проверки полицейские установили, что телефон звонившего зарегистрирован на территории Забайкальского края, а пользуется устройством молодой человек, который живет и учится в Иркутске. В дальнейшем выяснилось, что в тот день его 17–летний однокурсник взял без спроса мобильный и позвонил на номер «112». Как пояснил  подросток, таким-образом он решил пошутить, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области


/ СИА /
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