Топ-5 самых просторных квартир Иркутска на «Авито Недвижимость»

Крупногабаритные квартиры привлекают своей просторностью и статусом. Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок вторичной недвижимости в Иркутске, и нашли самые большие квартиры в разных районах города. Возглавляет список объект общей площадью 280 квадратных метров за 45 миллионов рублей.

5. 231 квадратный метр за 13 млн рублей

Пятое место занимает квартира в 231 квадратный метр. Трехуровневая квартира общей площадью 231 кв. м. выставлена на продажу за 13 млн рублей. В объявлении подчеркивается современный евроремонт с использованием дорогих материалов, два настоящих камина, плитка с подогревом, а также крытый паркинг во дворе. Потенциальному покупателю остается мебель: диван в гостиной, обеденный стол и встроенный кухонный гарнитур, полный комплект детской ортопедической мебели, комплект мебели в спальне. Квартира оснащена необходимой техникой: интернет, Wi-Fi, цифровое ТВ в каждой комнате, кондиционеры, посудомоечная машина, электропечь, пять ЖК Full HD-телевизоров, кухонная техника, две стиральные машины.

4. 232 квадратных метров за 16,5 млн рублей.

Четвёртое место достается 232 квадратной квартире в историческом центре города, приобрести 5-комнатную квартиру можно за 16,5 млн рублей. Согласно информации в объявлении вся планировка квартиры раздельная, комнаты выходят на три стороны. Квартира включает в себя кухню-гостиную, ванную комнату, две туалетные комнаты, просторные спальни, отдельную гардеробную и прихожую. Более того, выполнен качественный ремонт, двор и подъезд оснащены камерами видеонаблюдения.

3. 249 квадратных метров за 6,9 млн рублей

Для тех, кто хочет сделать ремонт с нуля «под себя» на иркутском вторичном рынке подойдет третье место нашего топа - двухуровневая 249 квадратная квартира с черновой отделкой. Жилье состоит из четырех комнат и имеет свою открытую террасу на крыше. Автор объявления указывает на панорамное остекление и «чудесный» вид из окна. Стоимость данного жилья – 6,9 млн рублей.

2. 255 квадратных метров за 16,5 млн рублей

Вторая по площади квартира в Иркутске - это пятикомнатная квартира в жилом комплексе, продается она за 16,5 млн рублей. В объявлении уточняется, что окна квартиры выходят на две стороны, сделан дорогой и качественный ремонт, а также имеются сауна, джакузи, прачечная и 4 санузла. Продавец делает акцент на материалах отделки: полы в комнатах сделаны из дубового паркета, на кухне – из массива вишни, в сауне – из африканских пород дерева Абаши.

1. 280 квадратных метров за 45 млн рублей

Ну и самой большой по площади квартирой в Иркутске является пятикомнатная квартира общей площадью в 280 кв. м. Продается она за 45 млн рублей. Продавец указывает, что квартира занимает целый этаж и доступ к лифту есть только у владельца этой недвижимости. В объявлении подчеркивается дорогой ремонт в классическом стиле, использование натуральных материалов (двери из массива дерева, паркет, лепнина). Более того, под домом имеется подземный паркинг, а в шаговой доступности расположены школа, детский сад и вся необходимая инфраструктура.