Иркутская область реализует национальную программу «Цифровая экономика»

Под руководством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова состоялось первое заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики в Иркутской области. На заседании обсуждались: цифровые технологии, информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровое здравоохранение, цифровое сельское хозяйство, культура, досуг и туризм, умный город.

По словам заместителя министра экономического развития Иркутской области Евгения Васиченко, "цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых данных, которые сейчас в большинстве своем пока на бумаге или в разрозненных информационных системах".



Министерство экономического развития региона представило участникам заседания информацию о направлениях развития и ключевых показателях региональных проектов в сфере цифровой экономики в 2019 году, а также о проведении обучения должностных лиц органов исполнительной власти по диджитал направлению.

Кроме того, обсудили вопрос о межведомственном взаимодействии: внедрении юридически значимого электронного документооборота между организациями.

Представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области рассказали об основных итогах подключения к сети Интернет социально-значимых объектов Иркутской области. Всего планируется к подключению 1477 объектов. Работы пройдут поэтапно, около четверти социально-значимых объектов будут подключены до конца 2019 года. Уже к сети Интернет подключено более 150 объектов: ФАПов, школ, других образовательных учреждений, социальных объектов Иркутской области и др.

