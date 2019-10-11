Областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» открывает отделение в поселке Забитуй Аларского района

По инициативе Губернатора Иркутской области с 2017 года в регионе открылась областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана». Сейчас школа имеет сеть отделений в муниципальных образованиях области, в которых русским хоккеем занимаются 790 мальчиков и девочек.

Как отметил заместитель директора школы Василий Карелин, в настоящее время решаются организационные вопросы, идет оформление всех необходимых документов для открытия отделения в поселке Забитуй Аларского района.

Школа ведет постоянную работу по расширению сети отделений, улучшению условий для проведения тренировочного процесса и увеличению количества детей, занимающихся хоккеем с мячом. Планируется, что новое отделение спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» начнет работать в конце октября 2019 года, - рассказал заместитель директора школы.

Школа ведет круглогодично набор мальчиков и девочек 2009, 2010 и 2011 годов рождения в различных городах Приангарья. В Иркутское отделение спортивной школы «Сибскана» проводится дополнительный набор в группу начальной подготовки мальчиков 2009-2010 и девочек 2007-2008 годов рождения, а также есть места в группы тренировочного этапа (углубленной специализации) для юношей 2004 года рождения и мальчиков 2007-2008 годов рождения.