Топ-3 самых популярных объектов вложений как у мужчин, так и у женщин: облигации, акции и недвижимость

Компания «Сбербанк Управление Активами» проанализировала, как инвестируют мужчины и женщины в инструменты пассивных инвестиций. В рамках исследования проводился анализ предпочтений на основе продуктов доверительного управления: паевых инвестиционных фондов (открытых и закрытых), стандартных стратегий доверительного управления и индивидуальных инвестиционных счетов.

Как показало исследование, в целом среди инвесторов в доверительном управлении превалируют мужчины — как количественно, так и по объему активов. Активы мужской части инвесторов почти вдвое превышают активы, принадлежащие инвесторам-женщинам, — 127 млрд против 73 млрд рублей. При этом количественно инвесторов-мужчин всего на 4% больше, чем инвесторов-женщин.

Основной перевес в сторону мужской части инвесторов обеспечивают паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — как по числу инвесторов, так и по объему активов.

Женщины практически не уступают мужчинам в активности по созданию накоплений с помощью инвестиций. Перевес в сторону мужской части инвесторов по величине активов в целом в инструменты доверительного управления связан в основном с тем, что средний чек у мужчин выше.

Женская половина инвесторов гораздо активнее мужчин использует для создания накоплений индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением. В 60% случаев ИИС с доверительным управлением в Сбербанке открывают именно представительницы прекрасного пола.

Также сохраняется паритет при инвестировании в стратегии доверительного управления — здесь соотношение инвесторов мужского и женского пола примерно одинаковое, даже с незначительным перевесом представительниц прекрасного пола.

Если говорить о самых популярных инструментах доверительного управления, то это традиционно инструменты на основе акций и облигаций. Наибольшей популярностью как у мужчин, так и у женщин пользуются облигации. При этом женщины чаще мужчин вкладывают свои средства в инструменты на основе облигаций. Основной перевес в сторону женской части инвесторов обеспечен их повышенным интересом к ИИС с доверительным управлением, инвестирующему в облигации (государственные и крупных российских компаний). Мужчины в свою очередь вкладывают больше, поэтому по величине активов в инструментах на основе облигаций лидируют мужчины, причем значительно — 70,3 млрд против 43,5 млрд.

На втором месте по популярности у инвесторов — инструменты, инвестирующие в акции. Мужчины чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Опять же женщины чаще открывают ИИС с доверительным управлением, которые вкладывают деньги в акции, однако перевес совсем символический. В целом же если брать все инструменты (ПИФы, ИИС и стратегии доверительного управления), то перевес в сторону мужской части значительный — 66% всех инвестиций в акции осуществляют мужчины. Как у мужчин, так и у женщин самым популярным направлением по части акций в 2019 году являются компании добывающего сектора (нефтегазовые и металлургические).

На третьем месте традиционно — популярная у россиян недвижимость. По мере того как распространенная ранее покупка жилья для сдачи в аренду пользуется все меньшей популярностью из-за низкой доходности, инвесторы активно осваивают инвестирование в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход через закрытые паевые фонды недвижимости. Число инвесторов-мужчин в закрытых фондах ровно вдвое больше, чем женщин, а вложенные средства мужской части почти втрое (14,7 млрд рублей) превышают вложения женской аудитории (5,7 млрд рублей).

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — готовое инвестиционное решение, формат коллективных инвестиций. Средства клиентов аккумулируются в фонде, затем вкладываются в ценные бумаги в соответствии с разработанной профессиональными финансистами стратегией. Каждый клиент владеет определенным количеством паев фонда в соответствии с объемом вложенных средств. Пай — это именная ценная бумага, удостоверяющая право на долю в фонде и выкуп ее фондом в определенный срок по требованию пайщика. Открытые ПИФы предполагают, что пайщик может купить и продать пай в любой момент деятельности фонда. Закрытые ПИФы предполагают, что пайщик может купить и продать пай только во время формирования и закрытия фонда соответственно.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — специальный счет для вложений в ценные бумаги. Он дает возможность получить доход и вернуть налоги в размере до 52 тыс. рублей в год. ИИС с доверительным управлением — готовое решение, разработанное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта для самостоятельных операций на фондовом рынке.

Стратегии доверительного управления представляют собой готовое решение, разработанное профессиональными финансистами, для каждого клиента в соответствии с выбранной стратегией формируется отдельный портфель из ценных бумаг, размер которого зависит от объема вложений.