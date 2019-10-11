Ремонт 66 дорог завершен в Иркутске и Шелехове

Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 91 объект, пока работы завершены только на 66. Об этом сообщил сегодня заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов во время объезда отремонтированных улиц в Иркутске и Шелехове.

В Иркутске работы в этом году ведутся на 32 объектах, на 4 из них еще не завершены. Одна из таких улиц - Некрасова, которую посетил замминистра. Работы здесь планируют завершить до 15 октября. А на Карла Маркса ремонт закончен, ведется приемка. Эту улицу в прошлом году отремонтировали на участке от Ленина до Сухэ-Батора в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в этом году по нацпроекту выполнен участок от Октябрьской революции до Сухэ-Батора.

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в Иркутской области в рамках государственной программы предусмотрено 8 млрд 58 млн рублей, из них 3 млрд 169 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 4 млрд 364 млн рублей – областного бюджета, 523,6 млн рублей – местных бюджетов.

В 2019 году в рамках проекта будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных и 61 км местных дорог в городах Иркутске (26 км), Ангарске (19,8 км), Шелехове (6,2 км), Братске (6,2 км), Усолье-Сибирском (2,9 км).