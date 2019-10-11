Иркутянин вернул деньги за машину с пробитыми номерами

Жителю Иркутска вернули деньги за купленную машину, у которой оказались перебиты идентификационные номера. Об этом сообщили в пресс службе Октябрьского районного суда города в пятницу, 11 октября.

Иркутянин расторгнул договор купли-продажи и добился возвращения средств за купленный прошлым летом Hyundai. причиной расторжения с VIN слой металла с заводскими знаками. После этого мужчина обратился в суд, чтобы следку признали недействительной. Суд признал требование иркутянина законным, договор был расторгнут, а продавца обязали вернуть 200 тысяч рублей, которые он получил за машину, а также средства, затраченные на расходы по оплате госпошлины.