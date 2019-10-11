Новости

1,5 миллиона похитили иркутские мошенники

11 октября 2019

Как установили сотрудники полиции, злоумышленники заключили договор на поставку алкогольной продукции с фирмой, расположенной в Железногорске. Расплатиться за товар они должны были через 45 дней, однако, заранее зная, что не исполнят договорные обязательства, не выполнили условия поставки, тем самым обманным путем похитили около полутра миллионов рублей.  В дальнейшем подозреваемые продали алкоголь по фиктивным документам в различные магазины Иркутска.

В ходе расследования фигурантов задержали. Ими оказались два иркутянина в возрасте 35 и 37 лет.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Почему на все новые проекты нужно смотреть через призму рисков
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании