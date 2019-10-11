1,5 миллиона похитили иркутские мошенники

Как установили сотрудники полиции, злоумышленники заключили договор на поставку алкогольной продукции с фирмой, расположенной в Железногорске. Расплатиться за товар они должны были через 45 дней, однако, заранее зная, что не исполнят договорные обязательства, не выполнили условия поставки, тем самым обманным путем похитили около полутра миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемые продали алкоголь по фиктивным документам в различные магазины Иркутска.

В ходе расследования фигурантов задержали. Ими оказались два иркутянина в возрасте 35 и 37 лет.