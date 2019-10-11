Сбербанк выдает кредиты бизнесу за 7 минут

Сбербанк в Бурятии заключил первые кредиты для бизнеса в рамках уникального онлайн-сервиса «Семь минут». Два предприятия воспользовались банковской услугой и получили на развитие бизнеса почти 100 млн. рублей.

Сервис основан на использовании нейронных сетей и представляет собой упрощенный порядок кредитования корпоративных клиентов. Заполнение заявки на кредит теперь возможно в электронном виде, через личный кабинет в Сбербанк Бизнес Онлайн, там же можно получить решение и кредитно-обеспечительную документацию для ознакомления и подписания в режиме онлайн.

Дмитрий Фалеев, заместитель управляющего Бурятского отделения ПАО Сбербанк:

«Банк не стоит на месте и постоянно внедряет новые технологии в работе, предоставляет услуги, позволяющие сократить расходы банка и вместе с тем предложить интересный и удобный продукт для клиентов. Решение по кредиту действительно принимается всего за 7 минут. Для бизнес-сообщества, ценящего свое время, фактор скорости очень важен. Широкие возможности есть и в объемах кредитования, максимальная сумма финансирования может достигать 2 млрд рублей».

Онлайн-кредит посредством новой технологической возможности могут получить как клиенты, уже имеющие, действующие либо погашенные, кредиты в Сбербанке, так и клиенты, ранее не кредитовавшиеся в Сбербанке. Для принятия решения по займу им не нужно предоставлять никаких дополнительных документов, кроме того, благодаря автоматизации предложений и статистическим моделям, клиентам доступны индивидуально сформированные для каждой компании параметры (сумма, ставка, срок, график погашения).

Новый вид сервиса — «Кредит за 7 минут» в офисах Байкальского банка ПАО Сбербанк впервые был внедрен в мае текущего года. Первыми его оценили предприниматели г. Братска (Иркутская область), затем – предприятия Якутска. В октябре в Иркутске была заключена самая крупная сделка в Байкальском банке по продукту «Кредит за 7 минут» (К7М)- на 300 миллионов рублей. Организация-крупный поставщик спецтехники на территории Сибири и Дальнего Востока, онлайн оформила займ в Сбербанке на свое развитие.