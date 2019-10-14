«Это знаковое событие для Иркутской области». Яркие цитаты с открытия флагманского офиса банка «Открытие»

Банк «Открытие» открыл первый флагманский офис в Иркутске. Портал SIA побывал на торжественном открытии и записал наиболее важные цитаты.

«Трансформация завершена»

Старший вице-президент – директор департамента управления сетью банка «ФК Открытие» Антон Анищенко:

– Последние два года прошли стремительно: в банке произошли большие изменения, закончены все мероприятия по трансформации. Порядка 25 юридических лиц объединены вокруг «Открытия», сейчас это единый банк. В этом году банк заработал рекордную прибыль порядка 34 млрд рублей, до конца года планируем увеличить её до 38 млрд руб. Как группа мы предоставляем полный спектр финансовых услуг. Во флагманском офисе в Иркутске представлены также «Открытие Брокер» и «Росгосстрах».

«Банк полностью обновил розничную офисную сеть в Иркутской области»

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области:

– Новый флагманский офис «Открытия» в Иркутске открылся на Декабрьских Событий,100 А – одной из самых оживленных центральных улиц города. Мы переехали в этот просторный офис с улицы Литвинова, 3. В новом офисе порядка 1400 квадратных метров. На универсальной фронт-линии представлены все блоки банковского бизнеса – крупный, средний, малый, розничный, инвестиционный блоки. Наша команда рада, что клиенты банка могут пользоваться нашими услугами в комфортной и современной обстановке, где нет барьеров и границ между сотрудником и посетителем, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно.

По сути, открывая новый флагманский офис, мы объявляем об окончании трансформации розничной сети «Открытия» в Иркутске. Программа стартовала в 2018 году, за это время была проделана огромная работа – большинство офисов реконструированы, обновлены, сейчас программа завершена. Пожелаю, чтобы флагманский офис стал флагманским кораблем для всей сети банка в Иркутской области.

«Между Правительством региона и банком подписано соглашение о сотрудничестве»

Теймур Магомедов, заместитель Председателя Правительства Иркутской области:

– Заход такого крупного игрока безусловно является знаковым событием не только для банка, но и для самой Иркутской области. Между Правительством региона и банком «Открытие» подписано соглашение о сотрудничестве. Мы видим в этом перспективу долгих, многолетних, продуктивных и качественных отношений. Иркутская область – динамично развивающийся регион, и её экономика нуждается в постоянном диалоге бизнеса с банковским сообществом, нам предстоит реализовать в регионе очень много проектов.

«Банк – это люди, с которыми мы работаем»

Анна Важенина, исполнительный директор ГК Труд:

– С банком мы работаем давно. «Открытие» нам предоставляет финансирование, обеспечивает гарантии выполнения обязательств по контракту. Сейчас тестируем новый продукт – расширенное банковское сопровождение. Но прежде всего, банк для нас – это не название, не продукты, а люди, с которыми мы работаем. Владимиру Чернышеву удалось собрать команду квалифицированных людей, с которыми комфортно работать.

«Деньги любят тишину»

Михаил Николаев, арбитражный управляющий:

– Команда у банка действительно великолепная, все вопросы решаются быстро и оперативно. Деньги любят тишину, поэтому для клиента самое главное, чтобы в этой тишине деньги под вашим чутким руководством двигались и приумножались, а нас банк приятно удивлял ежемесячными смс-ками.

«Ценю банк за человеческое отношение»

Дмитрий Разумов, бизнесмен:

– Знаю, что могу позвонить в любое время дня и ночи руководителю банка, персональному менеджеру, где бы я не находился, в Москве или за границей, они всегда примут участие в решении проблемы. Основная заслуга банка - не спецпроекты, не специальные проценты, не финансовые продукты. Я ценю банк за человеческое отношение.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.