«Я честно отработал эти четыре года». Сергей Левченко ответил на вопросы журналистов

11 октября в Иркутске Губернатор Приангарья Сергей Левченко встретился с главными редакторами и представителями средств массовой информации, работающих на территории региона. Общение носило неформальный характер, и журналисты смогли задать руководителю области интересующие их вопросы.

Поводом для диалога стало четырехлетие с момента избрания Сергея Левченко Губернатором Иркутской области.

О ликвидации ЧС

Основная часть вопросов главе Приангарья касалась ликвидации последствий сильнейшего паводка в 11 районах области.

Сергей Левченко отметил, что чрезвычайная ситуация показала несовершенство системы прогнозирования и мониторинга природных явлений.

- Эта служба требует серьезной доработки - как с технической стороны, так и с кадровой. Нужно развитие и системы оповещения. А кроме того, требуется обучение населения навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации, - сказал Губернатор.

О демеркулизации ртутного цеха Усольехимпрома

Не обошлось и без острых вопросов. Один из них – об охране территории бывшего Усольехимпрома. Сергей Левченко заявил: будут изысканы возможности для продолжения охраны предприятия, несмотря на срок окончания контракта. Также Губернатор напомнил, что уже готов проект утилизации отходов химического производства, пройдены необходимые экспертизы и решаются земельные вопросы для того, чтобы приступить к активной фазе очистки зараженной территории.

Об информационной атаке и жесткой критике

Спросили главу региона и о желании баллотироваться на пост Губернатора Иркутской области в 2020 году. Сергей Левченко ответил, что своего решения не менял и готов участвовать в избирательной кампании следующего года.

На вопросы журналистов об информационной атаке в свой адрес Губернатор сказал:

- Не читаю, не думаю, что нужно каждый раз объясняться, как-то реагировать. Жесткой критики может быть много. Я эти четыре года честно отработал, и результаты говорят сами за себя. Такого темпа развития в новейшей истории Иркутской области не было никогда. Думающие люди это понимают.

О новой книге

Встреча Сергея Левченко с представителями СМИ продлилась больше двух часов. В конце разговора, отвечая на вопрос журналиста о книге супруги главы региона Натальи Левченко, Губернатор сообщил, что в конце этого месяца выйдет и его книга «Государство развития». В ней будет обобщен опыт Иркутской области в сфере государственного планирования, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области