Сергей Левченко передаст выросшую часть зарплаты в благотворительный фонд

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал информацию о повышении размера своего должностного оклада. Напомним, глава Приангарья подготовил указ о повышении окладов всех областных государственных служащих, а также лиц, замещающих областные государственные должности, в равном размере.

Сергей Левченко пояснил, что от размера заработной платы Губернатора зависит уровень зарплаты госслужащих всех органов государственной власти Иркутской области. А он оставался неизменным с 2012 года и индексировался только дважды на процент роста инфляции – 4%. Повысить размер окладов сейчас позволяет улучшение финансовой ситуации в регионе.



- Четыре года назад, когда меня избрали Губернатором, в области была тяжелая финансовая ситуация. В бюджете не хватало пяти миллиардов рублей, были огромные государственные долги. Тогда я принял решение снизить на 10% зарплату себе, своим заместителям и министрам. За эти годы провели серьезную работу, и бюджет области вырос с 97 миллиардов до 213. Сейчас мы обеспечиваем социальные проекты в полном объеме. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остался достаточно не высоким, - рассказал Сергей Левченко.

Губернатор подчеркнул, что особенно это проявилось в работе при чрезвычайной ситуации в регионе.

- Люди находились в командировках, работали без выходных минимум по 12 часов и получали зарплату в пределах 30 тысяч рублей. Поэтому, для того, чтобы повысить зарплату государственным служащим, нужно было разработать данный указ, - пояснил Губернатор.

Сергей Левченко также добавил:



- Что касается меня, то я давно уже часть зарплаты отдаю в благотворительный фонд, который помогает, в том числе, и жителям подтопленных территорий. Я поступлю также и этой частью заработной платы.