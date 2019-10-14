Более 600 человек посетили «День Ч» в Иркутске и Усть-Куте

Праздники чтения для детей и взрослых «День Ч», организованные Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», прошли при поддержке Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте (10 октября) и в Иркутске (12-13 октября). Эксперты из Франции, Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска выступили с лекциями и мастер-классами по теме «Визуальные искусства в литературе».

10 октября праздник чтения «День Ч» впервые прошел в Усть-Куте. Основной площадкой культурного события стала Усть-Кутская межпоселенческая библиотека. Организаторы и гости праздника провели мастер-классы по написанию сказок и созданию комиксов для школьников, лекции и дискуссии о современной детской и подростковой литературе для взрослых – библиотекарей, педагогов, родителей.

Как отметил начальник управления информации и массовых коммуникаций Иркутской нефтяной компании Сергей Евчик, ИНК традиционно поддерживает проекты, создаваемые местным творческим сообществом: «Праздник чтения «День Ч» хорошо вписывается в политику компании по созданию комфортных условий для жизни и работы в городах и посёлках, в первую очередь, на севере Иркутской области. В этом году «День Ч» впервые прошел в городе Усть-Куте. Мы получили очень хорошие отзывы и убедились в необходимости создания и продвижения качественных образовательных и социальных программ».

«Праздник чтения «День Ч» – это яркое, интересное и позитивное событие, – поделилась впечатлениями главный библиограф Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки Надежда Калиниченко. – Необыкновенно насыщенный информацией день оставил только одно разочарование: почему так мало?! Хотелось бы еще пообщаться, поговорить о книгах и читателях, почитать хорошие книги. Мы очень надеемся, что подобные встречи станут традиционными».

Отдельная программа ждала 10 октября учащихся ИНК-Классов средней школы №9 города Усть-Кута. Директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова (Иркутск) провела для старшеклассников обзор современных издательств и книг. Комиксист Юлия Никитина (Санкт-Петербург) рассказала, как стать профессиональным иллюстратором. Директор Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта Любовь Окладникова предложила школьникам подискутировать на тему «Человек будущего».

«Мы не ожидали, что мероприятие будет таким интересным, – поделился Егор Пахомов, ученик 11-го ИНК-Класса. – Очень понравилась дискуссия про то, каким будет человек будущего и какие компетенции ему понадобятся, чтобы стать успешным. Для нас это очень актуально, потому что уже сейчас мы выбираем профессию и определяемся с выбором вуза. Такие мероприятия очень полезны».

В Иркутске праздник чтения прошел 12-13 октября. Мероприятие состоялось уже в четвертый раз, на площадке ТВЦ «Галерея Revолюция». В подготовке и проведении книжного события было задействовано более 30 компаний и организаций, а также порядка 40 волонтеров, заинтересованных в популяризации чтения.

Впервые иркутский «День Ч» был поделен на две части: «взрослую» и «детскую». В субботу 12 октября основная программа лекций и мастер-классов была адресована библиотекарям, педагогам, родителям. Гости праздника – эксперты из Франции, Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска – побеседовали с иркутянами о том, как создавать и читать визуальные тексты: книжки-картинки, комиксы, графические романы; обсудили табуированные темы в детской и подростковой литературе.

«Нельзя говорить, что современные дети не читают. Читают, и много! Основной вопрос в том, что они читают и как, – подчеркнула Любовь Окладникова, соорганизатор праздника чтения, директор Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта. – Чтобы дети читали современную литературу, чтобы приобщались к сложному чтению, например, к классике, им нужны «проводники». Наши лекторы рассказали взрослым иркутянам, как стать такими «проводниками» для своих детей, как работать с современными книгами».

13 октября «День Ч» прошел в уже знакомом горожанам формате интеллектуального семейного выходного: лекции, мастер-классы и дополнительные творческие активности ждали посетителей разных возрастов. Подростковый писатель Нина Дашевская (Москва) провела творческую встречу «Математика, музыка, литература». Биолог и иллюстратор, автор серии книг о микросупергероях Ольга Посух (Новосибирск) объяснила, кому и зачем нужны научные комиксы. Юлия Никитина поделилась секретами создания рисованных историй, а иллюстратор из Германии Алёша Блау ответил на вопросы подростков и взрослых о том, как создаются обложки для книг. Французский фотограф и режиссер Жан-Марк Годэ рассказал о своей фотовыставке «Книги в жизни», которая открылась в ТВЦ «Галерея Revолюция» при поддержке Альянс Франсез-Иркутск и Администрации города Иркутска накануне «Дня Ч».

Помимо основной программы, и в субботу, и в воскресенье на празднике работали различные творческие и интерактивные зоны, а также небольшая книжная ярмарка. Приобрести хиты и новинки издательств «Самокат», «МИФ», «Пешком в историю», «Бумкнига», «Мелик-Пашаев» можно было по издательским ценам.

События праздника чтения «День Ч» в Усть-Куте и Иркутске посетили более 600 человек. Мероприятие вызвало интерес как со стороны детей, так и со стороны взрослых.

«В последнее время в стране – настоящий бум региональных фестивалей. Мне очень нравится, что у наших книг такие «длинные ноги», и они так далеко выезжают из Москвы, – отметила Нина Дашевская, автор книг для детей и подростков. – Наша задача – расширять круг людей, которые приходят на такие праздники. Потому что подростковое чтение не имеет четкого адресата. Это книги для всех, это разговоры для всех».

«Такие события, как «День Ч», важны по многим причинам, – поделилась автор графических романов Юлия Никитина. – В первую очередь, это место встречи авторов, издателей и аудитории. Причем совсем не обязательно заинтересованной – может быть, сомневающейся, может быть – крайне негативно настроенной аудитории, мнение которой можно изменить, и это тоже успех».

В 2020 году проведение праздников чтения «День Ч» продолжится. Главной темой года станет «Наука».

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится с 2018 года, весной и осенью. Формат семейного интеллектуального выходного предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для дошкольников, младших школьников, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018». В 2019 году праздник чтения впервые прошел не только в Иркутске, но и в Усть-Куте.

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Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.

Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).

Иркутская нефтяная компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти и газа, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. C 2014 реализует масштабный проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений на севере Иркутской области.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. В Иркутской области компания, в частности, поддерживает фестиваль «Звезды на Байкале», Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, «Северный десант», на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, год за годом увеличивая перечень спонсируемых творческих проектов.