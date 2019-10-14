Строгий дресс-код: 2% иркутян откажутся от работы, где строгие требования к внешнему виду

4% жителей Иркутска, скорее всего, не примут предложение о трудоустройстве, если в компании есть строгие требования по внешнему виду сотрудников, и только 2% из участников опроса уверены на сто процентов, что точно откажутся от такой работы. Правда, 47% отнесутся к такому требованию вполне лояльно, таковы итоги опроса соискателей Иркутска, проведенного компанией HeadHunter.

Официальный выговор за несоблюдение правил внешнего вида могут сделать лишь 3% соискателей. Ещё 3% респондентов заявили, что за нарушение можно получить штраф. Больше половины (76%) уверены, что все ограничивается устным замечанием. Штрафуют за нарушение дресс-кода каждого третьего представителя сферы «Рабочий персонал» и «Автомобильного бизнеса». Выговор чаще может быть у медиков и банковских служащих.

«Интересно, что самыми свободолюбивыми сотрудниками, для которых очень значим свободный стиль одежды, стали ИТ-специалисты, представители сферы искусств и маркетологи, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – А вот лояльней всего к этому отнесутся рабочие и сотрудники сферы «Безопасность». И еще одно наблюдение из исследования: чем старше соискатели, тем они лояльней к требованиям работодателя».

При этом, 60% соискателей считают, что на некоторых работах необходимы строгие требования к внешнему виду, и они в целом не против соблюдать его. 11% соискателей считают, что дресс-код нужен на любой работе