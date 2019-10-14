Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец

На форуме информационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 Россельхозбанк представил упрощенный способ активации платежных колец «Пэй Ринг». Теперь привязка девайса к банковскому счету клиента возможна не только в офисах Банка, но и через мобильные рабочие места РСХБ с помощью приложения «Легкий фронт».

Платежные кольца Mastercard РСХБ были разработаны совместно с компанией Пэй Ринг и запущены в продажу в январе 2019 года. Данный девайс представляет альтернативную форму пластиковой карты, внутри него расположен чип-модуль, позволяющий оплачивать покупки с помощью использования технологии NFC. Финансовые операции осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты картой. Приобрести девайс можно в интернет-магазине Пэй Ринг и на сайте www.rshb.ru.

Если раньше после покупки кольца необходимо было посетить офис АО «Россельхозбанка» для открытия банковского счета и привязки кольца к действующему счету, то сейчас у клиентов появилась возможность сделать это быстрее. Открыть счет, выпустить карту, оформить кредит, активировать платежное кольцо – сегодня все это в Россельхозбанке можно сделать без посещения офиса с помощью мобильного решения РСХБ «Легкий фронт». Теперь функции офиса помещаются в планшете, с которым специалист Банка может приехать к клиенту в любую точку: в магазин, кафе, на предприятие, в отделение Пенсионного фонда и т.д.

«Платежное кольцо является современным универсальным средством для бесконтактной оплаты покупок, удобство использования которого высоко оценили клиенты Россельхозбанка. С внедрением «Легкого фронта» приобретение девайса стало еще более удобным. Наши клиенты смогут сэкономить время на посещение офиса и активировать кольцо недалеко от дома или работы. Россельхозбанк всегда ставит в приоритет качество и доступность банковских продуктов», - отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Екатерина Романькова.

«В тесном взаимодействии с нашим ключевым партнером – Россельхозбанком – нам удалось создать уникальный в своем роде продукт, удобство и простота использования которого в разы превосходит другие платежные инструменты. Сотрудничество с РСХБ помогает нам осуществлять разработку и внедрение новых технологий в банковский сектор. Уверен, что совместная работа с Банком будет долгосрочной и плодотворной», - заявил генеральный директор Пэй Ринг Леонид Филлипов.

На сайте РСХБ представлены четыре варианта дизайна колец: с гладкой глянцевой, гладкой матовой поверхностью, с глянцевой поверхностью и огранкой по внешним контурам и с граненой глянцевой поверхностью. Кольца изготавливаются из черной керамики. Доступен заказ колец индивидуального дизайна, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней.