ВТБ стал победителем премии в области жилой недвижимости RREF AWARDS

ВТБ принял участие в X Российской премии в области достижений в жилищном строительстве RREF AWARDS 2019. По результатам голосования покупателей и экспертного жюри банк был объявлен победителем в номинации «Репутация и доверие (компании)».

Организаторы премии получили заявки от 133 крупнейших компаний из строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской, банковской и консалтинговой отраслей. В премии участвовало более 350 жилых комплексов из 20 городов России.

Во время церемонии награждения были объявлены новостройки-победители в 19 номинациях, а также 4 победителя в группе номинации «Профессиональное признание».

«В рамках стратегии ВТБ мы ставим перед собой основной задачей учитывать потребности клиентов и обеспечивать максимально индивидуальный подход для наших заемщиков и партнеров. Последними интересными предложениями от банка по ипотеке являются программа рефинансирования для клиентов сторонних банков со ставкой от 9,1%, а также „Победа над формальностями“, в рамках которой заемщик может оформить заявку без подтверждения дохода, всего лишь по двум документам: паспорту и СНИЛС», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

RREF AWARDS — авторитетная премия в области жилой недвижимости, вручаемая с 2010 года. Традиционно награду присуждают крупнейшим организациям строительного сектора и ключевым игрокам рынка жилищного строительства.