Карты Mastercard Россельхозбанка станут доступны в приложении Кошелёк Pay

Россельхозбанк планирует реализовать для держателей своих карт Mastercard сервис Кошелёк Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенные АО «Россельхозбанк», смогут зарегистрировать карту в цифровом виде на смартфоне с операционной системой Android и функцией бесконтактной оплаты (NFC) в приложении Кошелёк Pay. Это позволит удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и за рубежом.

Кошелёк Pay отличается от других мобильных платежных сервисов тем, что позволяет на одном приложении регистрировать и открывать новые дисконтные, а в скором времени и платежные карты. В будущем планируется предоставлять совместные преимущества со стороны Банка и торгово-сервисных предприятий при заказе и использовании платежной карты через Кошелёк Pay.

«Банк принимает активное участие в развитии новых дистанционных банковских технологий. Совместно с Mastercard и компанией Cardsmobile мы планируем представить своим клиентам платежный сервис Кошелёк Pay, который позволит повысить лояльность клиентов и заинтересовать еще большее количество людей оплачивать покупки мобильными устройствами», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Mastercard последовательно и целенаправленно развивает бесконтактные мобильные технологии во всем мире и в России. Результатом многолетнего стратегического партнерства с Cardsmobile в этой сфере стал запуск Кошелёк Pay — универсального решения для мобильных бесконтактных платежей на базе нашей платформы токенизации MDES, позволяющей сервису работать на любом Android-устройстве с поддержкой NFC, а в случае с носимыми устройствами — на любой операционной системе», — заявил директор по развитию бизнеса Mastercard в России Дмитрий Тартышев.

«Наша миссия — полностью заменить физический бумажник для современного покупателя. Пользователи уже добавили в Кошелёк более 140 миллионов дисконтных карт. С запуском Кошелёк Pay эта цифра увеличится за счет банковских карт, которые пользователи смогут перенести в смартфон и использовать для оплаты покупок», — подчеркнул CEO Cardsmobile Кирилл Горыня.