В банковском секторе России начинается API-трансформация

- Опрос 25 банков, входящих в
топ-100крупнейших финансовых организаций российского рынка, показал, что 75% из них уже начали или планируют использовать открытые API.
- Более 70% банков ожидают от регулятора разработки стандартов и рекомендаций в этой области.
- Препятствуют развитию API риски утечки конфиденциальных данных и опасения, связанные с неправомерным использованием открытой информации.
- Российские
ИТ-компанииобладают необходимыми компетенциями и готовы помочь банкам провести API-трансформацию.
В ходе исследования, проведенного аналитическим центром TAdviser совместно с П
Исследование перспектив открытых API в. отечественном финансовом секторе было основано на опросе 25 банков, входящих в
API представляют собой программные интерфейсы взаимодействия между информационными системами и подразделяются на две основные категории: внутренние и публичные (или открытые). Внутренние API используются для унификации взаимодействия подразделений внутри организации, они помогают экономить затраты и повышать эффективности работы. Подвидом публичных API можно считать партнерские программные интерфейсы, доступные внешним провайдерам с определенными ограничениями.
Открытые API уже внесли серьезный вклад в развитие ряда крупнейших
Открытые API дают возможность расширить клиентскую базу (47%), а также получить дополнительный доход (17%), отметили банкиры, участвующие в опросе. Лишь менее 10% респондентов определённо заявили, что использование публичных API они не планируют.
Через API могут предоставляться информационные или платёжные сервисы, а также данные для построения внешних сервисов. Это могут быть как продуктовые сервисы, например, калькулятор для расчёта кредитов, так и сервисы для получения выписок и совершения платежей.
Начальник управления цифровой трансформации банка ВТБ Алексей Чубарь отметил: «Формирование банком инфраструктуры, технологий и
Стоит уточнить, что весь имеющийся на данный момент опыт российских банков относится к использованию партнерских API. О предоставлении абсолютно открытого и доступного всем желающим API не заявил ни один из банков, опрошенных в ходе исследования.
В то же время, довольно высока доля банков, скептически настроенных к использованию публичных API (19%). Их аргументы заключаются в том, что банки пока не готовы полноценно работать по этой модели. Каждая заявка на подключение к API в. большинстве случаев рассматривается людьми, после чего начинаются переговоры и долгий согласовательный процесс.
Автоматизация в процессе подключения к открытым API отсутствует, чаще всего, по соображениям безопасности или из опасений конкуренции. При открытии внешних API для сторонних провайдеров существуют риски утечки конфиденциальных данных, неправомерного использования открытой информации, незаконных транзакций и пр.
Многих респондентов волнует проблема регулирования этого рынка, в частности, конкретизация вопроса о том, какие данные можно «отдавать» через открытые API. Большинство опрошенных банков ожидают от регулятора разработки стандартов и рекомендаций (71,4%) в области открытых API.
Для развёртывания и поддержки публичного API, по мнению 36% респондентов из опрошенных банков, требуется выделенная команда специалистов по ИТ и ИБ. Более 20% считают, что также понадобятся дополнительные вычислительные мощности и программные продукты. Помимо технологической платформы и эффективной системы обеспечения ИБ, для внедрения API нужны архитекторы решений для бизнеса, специалисты по проектированию
«Развитие цифровых каналов является стратегическим приоритетом ВТБ Капитал Инвестиции. Мы создали инвестиционную платформу и готовы предоставить к ней доступ партнерам, используя OpenAPI. Уже реализованы два крупных проекта: запущена инвестиционная площадка на сайте РБК Quote, организован доступ клиентов Почта Банка к брокерским услугам ВТБ. В финальной стадии проработки находится еще один важный для рынка проект. После того, как они пройдут тестирование и отладку, мы готовы будем предложить наш открытый API партнерам для сотрудничества по самым различным направлениям. Банк ВТБ первый и пока единственный банк в России, который использовал OpenAPI для развития рынка инвестиционных продуктов», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший
Справка
Аналитический центр TAdviser работает на российском рынке информационных технологий с 2005 года и специализируется на проведении аналитических обзоров, исследований, а также построении рейтингов, посвященных ИТ в корпоративном и государственном секторах. Среди клиентов аналитического центра TAdviser — «Ростех», Microsoft, SAP, Huawei, VMware,