Россельхозбанк выпустил новую дебетовую карту к началу выставки «Золотая осень»

АО «Россельхозбанк» разработал специальную брендированную дебетовую карту к открытию крупнейшего события в жизни аграрного сообщества России – 21-й выставки «Золотая осень» в Москве.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Дебетовая карта платежных систем «МИР» и MasterCard выпущена в количестве 3000 экземпляров. Спецпредложение по карте «Золотая осень» включает тариф «Персональный» и бесплатное обслуживание на протяжении трех лет.Оформить и получить карту прямо на выставке могут граждане возрастом от 18 лет при наличии паспорта. Сделать это можно с помощью сервиса «Легкий фронт», нового цифрового инструмента Банка, который позволяет пользоваться его услугами вне офиса, в любой локации.Организованная Министерством сельского хозяйства «Золотая осень» – преемница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом году она проходит на территории ВДНХ с 9 по 12 октября.