В Иркутске завершила свою работу выставка «Сибздравоохранение. Стоматология»

Выставка была полезной не только для специалистов, но и для обычных посетителей. На мероприятии гости могли не только посмотреть на новое оборудование, посетить конференции и обучится самым современным технологиям, но и проверить свое здоровье.

Более 40 экспонентам удалось представить на площадке Сибэкспоцентра свою продукцию и услуги. На выставке было все, от новых фармацевтических препаратов, до услуг офтальмолога. Каждый участник приехал на выставку со своей эксклюзивной продукцией и презентовал ее как специалистам медицинской области, так и гостям мероприятия. Некоторым экспонентам удалось не только рассказать о своем продукте, но и показать на практике как он работает.

Исходя из результата опроса участников, можно отметить, что выставка «Сибздравоохранение. Стомотология» стала довольно эффективной по продвижению продукции, узнаваемости брендов, а также по приобретению новых деловых отношений. Так, региональный менеджер ООО «АРКОМ» Валентина Михайловна Большакова (г. Санкт-Петербург) отметила:

- В выставке мы принимаем участие ежегодно с 2004 года. Почему мы это делаем? Выставка интересна для нас тем, что именно сюда съезжаются не только врачи с Иркутска, но и с Иркутской области. Сами понимаете, что объехать всех требуется очень много времени, а здесь, на выставке, нам удается расширить деловые контакты. Приходят врачи, которым действительно интересна данная область, которые хотят развиваться сами и развивать свое направление, благодаря новым технологиям, современному и эксклюзивному расходному материалу, а также самому усовершенствованному оборудованию. Большое спасибо организаторам Сибэкспоцентра за такую работу!

Традиционно свою работу на выставке проводили центры здоровья (Министерство здравоохранения Иркутской области). Любой желающий мог получить консультацию специалиста по отказу от курения, измерить давление и, получить информацию по профилактике заболеваний и многое другое. Помимо диагностики на мероприятие работали мастер-классы по сердечно-легочной реанимации и скандинавской ходьбе. Также в этот день проводилась работа передвижных комплексов: гости выставки могли пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, сделать маммографию, флюорографию, УЗИ щитовидной железы, а также проконсультироваться с врачом-эндокринологом и врачом-онкологом.

Если говорить о деловой программе, то можно отметить проведение двух межрегиональных научно-практических конференций, организованных неврологами и онкологами ООО «Игнеско». Первая конференция была посвящена актуальным проблемам диагностики, лечения и реабилитации в неврологической практике, вторая, не менее важная тема - актуальные вопросы онкологии, современные возможности диагностики и лекарственной терапии злокачественных опухолей, в частности рака молочной железы.

На торжественной церемонии закрытия выставки золотой звездой наградили ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА, ООО «БЛИК-ТРЕЙД», ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ООО ПВП «КОНТАКТ», ООО «МЕД-ВЕДИ», ООО «ИМПЛАНТМЕД», ООО «ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» и БАЙКАЛЬСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР. Также серебряной награды удостоились ООО «МЕДТОРГ», ООО «СВ-ДЕНТАЛ», ООО «ЭСТЕТИКА ДЕНТ», ЦЕНТР ЗРЕНИЯ «МИКРОХИРУРГИЯ», МУФП «ИРКУТСКАЯ АПТЕКА», ООО «МЕДРЕСУРС-М», а также ООО «БЛАГОДАР-МЕДГРУПП».

Выставка «Сибздравоохранение. Стомотология» играет важную роль в развитии медицинской отрасли, поскольку в выставочном комплексе собираются самые лучшие клиники города, а также крупные организации других регионов России. Здесь специалисты могут приобрести все необходимое и получить важные советы от профессионалов - все это можно было наблюдать на площадке Сибэкспоцентра в рамках прошедшей выставки.