Россельхозбанк развивает Центр отраслевой экспертизы

На выставке «Золотая осень» в Москве РСХБ дал старт совместному проекту с НИУ ВШЭ и впервые представляет результаты исследований мировых трендов в АПК по трем направлениям: зерну как основному экспортному агропродукту России, масложировой продукции как мощному драйверу поставок за рубеж, а также развитию сельских территорий путем реализации человеческого потенциала.

Основная цель объединенного Центра отраслевой экспертизы – формировать на регулярной основе практические ориентиры для отечественного АПК как в целом, так и в разрезе отдельных отраслей и регионов.

«Россельхозбанк выходит за рамки традиционного отраслевого анализа и определения точек роста агропромышленного комплекса. Наш совместный проект с Высшей школой экономики – это синергия практики и науки. Мы объединяем рыночный опыт Россельхозбанка с современными научными методиками ВШЭ и анализом больших данных. Наши исследования оценивают перспективы рынков через призму глобальных трендов с учетом национальных особенностей и будут полезны государственным структурам, бизнес-сообществу и экспертам», – рассказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.