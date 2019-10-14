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Сбербанк принимает активное участие в реализации Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта

14 октября 2019

Принятая указом Президента России Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта преследует цели обеспечения благосостояния, качества жизни населения страны и позволит значительно увеличить технологическое лидерство. Сбербанк принял активное участие в разработке положений нацстратегии и намерен совместно с правительством страны и компаниями-партнерами работать над ее успешной реализацией.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы приветствуем утверждение Президентом национальной стратегии. Это очень важное событие для всей отрасли. У нас есть огромное поле для деятельности в этом направлении, результаты внедрения решений на основе ИИ способны сильно изменить страну».

Для опережающего развития индустрии искусственного интеллекта Сбербанк совместно с партнерами и правительством проведет целый ряд мероприятий по развитию стратегии, ключевым событием которой в этом году станет крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey). В рамках форума 8–9 ноября 2019 года в Москве состоится конференция AI Journey, которая будет посвящена развитию и применению искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса и жизни, также на ней будут обсуждаться шаги по реализации утвержденной национальной стратегии.


/ СИА /
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