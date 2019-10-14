Сбербанк и Министерство сельского хозяйства намерены сотрудничать в области цифровой трансформации

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Стороны рассматривают возможность сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес: в области цифровой трансформации сельского хозяйства; внедрению цифровых технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Подписанное сегодня соглашение отражает начало долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Сбербанком и Министерством сельского хозяйства в реализации инфраструктурных проектов на сельских территориях и обеспечении информирования о доступных мерах поддержки и сервисах, а также о преимуществах реализации проектов на сельских территориях для бизнеса».

Дмитрий Патрушев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации:

«Подписание соглашения будет способствовать реализации задач Минсельхоза России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». В частности, это позволит проводить совместную работу по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе».