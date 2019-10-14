«Мы перевернули ситуацию 90-х годов и доказали, что в сельском хозяйстве может быть экономика»

При поддержке Сбербанка в рамках XXI Агропромышленной выставки «Золотая осень» состоялся деловой завтрак «Комплексное развитие сельских территорий». В мероприятии принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На деловом завтраке, организованном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, выступили представители федеральных и региональных органов власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества, в том числе: Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин; заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев; заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Иванов. Спикеры обсудили ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе вопросы развития инфраструктуры, необходимость современного жилищного строительства, устойчивого повышения качества жизни.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня российское сельское хозяйство — одно из конкурентоспособных в мире, и самое главное, российский крестьянин кормит Россию. Мы перевернули ситуацию 90-х годов и доказали, что в сельском хозяйстве может быть экономика».

«Фокус развития программы — предприниматель. Он создает рабочие места, он может быть участником развития инфраструктуры, но, конечно, ему нужна помощь государства. Драйвером развития является инвестиционный проект».

«Банки являются естественными центрами экспертизы. Сбербанк глубоко интегрирован в эту схему, у нас портфель сельского хозяйства составляет 1,2 трлн рублей. В программе мы сегодня занимаем 35% от общего объема инвестиционных проектов».

«Мы должны создать новые стандарты жизни на селе, чтобы у людей была возможность в полном объеме развиваться и получать достойное самообразование и образование для своих детей. На мой взгляд, ключевым для села является фигура учителя».

Основные цели госпрограммы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.