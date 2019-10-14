Пожарные спасли 13 человек на пожаре в Тайшете

Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о пожаре поступило в половине четвертого часа ночи. По указанному адресу в микрорайон Пахотищева были направлены три пожарных расчёта и специальная пожарная техника. Пожар произошел в двухкомнатной квартире на 2-ом этаже.

– До прибытия автолестницы по трёхколенной лестнице удалось добраться до 4 этажа и снять трёхлетнего ребёнка. Его родителей спустили уже по автолестнице. В то время, пока пожарные в составе звена газодымозащитной службы выводили из подъезда жильцов с помощью средств защиты дыхания, с верхнего этажа была спасена семья с 2-летним ребенком, – рассказал руководитель тушения пожара командир отделения пожарно-спасательной части №22 Александр Рахимов.

Всего из дома были спасены 13 человек. Самостоятельно эвакуировались 20 человек. Спустя пять минут открытый огонь был потушен, еще в течение часа последствия пожара были ликвидированы. В результате огнём уничтожило домашние вещи по всей площади, квартира закопчена. Предположительная причина – неосторожность при курении в постели.