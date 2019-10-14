Два автомобиля сгорели на улице 4-я Советская

В 04:20 на улице 4-ая Советская загорелись два автомобиля, когда пожарные прибыли на место, автомобили Honda Stepwgn и Mercedes-Benz уже горели. За несколько минут пожарные потушили пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Новости
Два автомобиля сгорели на улице 4-я Советская14 октября 2019
В 04:20 на улице 4-ая Советская загорелись два автомобиля, когда пожарные прибыли на место, автомобили Honda Stepwgn и Mercedes-Benz уже горели. За несколько минут пожарные потушили пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
/ СИА /
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