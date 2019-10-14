«Авито Недвижимость»: в Иркутской области выросла стоимость аренды квартир

Первичная и вторичная недвижимость дорожают, что увеличивает популярность долгосрочной аренды и ее стоимость. По итогам III квартала 2019 года средняя цена аренды самого востребованного варианта – однокомнатной квартиры – выросла в России на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 000 рублей. Таким образом, стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года, периода, когда официальный курс доллара еще не превышал 37 рублей.

При этом в Иркутской области средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год выросла на 12,8% и в III квартале 2019 года составила около 11 900 рублей.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир

Однокомнатные квартиры составляют 64% в структуре спроса на долгосрочную аренду по всей России и 50% всего предложения. Самые дорогие из них традиционно в Москве (36 700 рублей, рост цены на 6,4% к прошлому году) и Санкт-Петербурге (24 700 рублей, рост на 11%).

За пределами столиц, а также Московской и Ленинградской областей дороже всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в Крыму (17 500 рублей), следом идут Амурская и Калининградская области (15 500 рублей и 14 400 рублей соответственно). Самые дешевые квартиры в Воронежской области и Башкортостане (в среднем около 8 500 рублей), а также в Удмуртии (8 700 рублей в месяц).

За год стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросла в большинстве регионов России, наиболее заметно в Иркутской области (на 13% до 11 900 рублей). Среди регионов с отрицательной динамикой цен выделяется Тюменская область, где однокомнатные квартиры подешевели на 23% до 13 800 рублей в месяц.

Средняя стоимость аренды двух- и трехкомнатных квартир

В III квартале в Иркутской области средняя цена аренды двухкомнатных квартир выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16 500 рублей), а трехкомнатного жилья – на 8,8% за год (25 500 рублей).

Двухкомнатную квартиру дешевле всего можно снять в Воронежской области – в среднем за 11 000 рублей в месяц. Дороже всего из регионов они в Московской области, в среднем чуть более 25 000 рублей. Наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры наблюдается в Иркутской области (почти на 26%), Омской области (почти 13%) и Челябинской области (почти 9% за год).

Самая дешевая аренда трехкомнатных квартир – в Ростовской области, в среднем 17 300 рублей в месяц, а самая дорогая – в Новосибирской области (в среднем около 36 000 рублей). В сегменте трехкомнатных квартир цены сильнее всего поднялись в Свердловской (на 27%), Воронежской (на 22%) и Томской (на 10%) областях.