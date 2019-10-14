Виталий Мутко и Сергей Левченко посетили пострадавший от паводка Нижнеудинск

В Нижнеудинске вице-премьер Правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и Губернатор региона Сергей Левченко пообщались с жителями и оценили ход восстановительных работ.

В средней школе № 10 Виталий Мутко и Сергей Ленко осмотрели учебные классы, пообщались с учителями и учениками.

Капитальный ремонт в школе начали еще в прошлом году. Свои коррективы внесло стихийное бедствие – тогда полностью затопило подвал здания. Тем не менее, основные ремонтные работы и благоустройство территории специалисты успели закончить к 1 сентября. На это было выделено 67 млн рублей из областного бюджета.

- Нам предстоит еще доделать спортивную площадку. Также будем строить модульные мастерские, подготовительные работы уже начаты. Ряд работ останется на следующий год, но на учебном процессе это никак не отразится, - сообщил Сергей Левченко.

В Нижнеудинске после наводнения также был отремонтирован детский сад «Теремок».

- Ремонт длился около месяца, вода в подвале стояла долго, было сложно откачивать, потому что поднимались еще грунтовые воды, - сказала заведующая Ирина Павловская.

Всего учреждение посещают 150 малышей. Сейчас в детский сад продолжают поступать новые мебель и оборудование.

Зампред Правительства РФ и глава региона также проверили, как идет капитальный ремонт городского водозабора и оценили ход работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Гоголя, 45.

Виталий Мутко предложил разработать определенный стандарт для благоустройства территории вокруг подобных зданий.

– Там, где дворовых территорий, по сути, нет, а благоустройство необходимо, надо разработать какое-то стандартное решение, – отметил Виталий Мутко.

Сегодня капитальный ремонт многоквартирных зданий, затопленных летом, в основном, включает зачистку подвалов, вынос распределительных электрических устройств из цокольных помещений на второй или третий этажи, где необходимо - замену электропроводки, укрепление фундаментов, устройство отмостки. Второй этап капремонта этих зданий планируется в следующем году: фасады, крыши, другие работы.