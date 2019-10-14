Минспорта Иркутской области подключился к антидопинговой программе

Министр спорта Иркутской области Илья Резник и генеральный директор Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» Юрий Ганус заключили соглашение о противодействия допингу в спорте. Документ подписали на VIII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

- Иркутская область давно сотрудничает с РУСАДА, но соглашение заключила впервые. Специалисты РУСАДА готовы сопровождать крупные мероприятия календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Иркутской области, в частности, мы пригласили главу РУСАДА посетить чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске в 2020 году. Он с удовольствием откликнулся на наше предложение, - рассказал Илья Резник.

Теперь РУСАДА вправе оказывать министерству спорта Иркутской области методическую и консультационную помощь в организации и проведении образовательных мероприятий по противодействию и искоренению употребления допинга в спорте, оказывать содействие в предупреждении нарушений Общероссийских антидопинговых правил спортсменами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта области, содействовать министерству в антидопинговом обеспечении спортивных сборных команд области и другое.