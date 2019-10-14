Иркутская область оказалась на 44 месте в рейтинге жилья

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за период с июля 2018 года по июнь 2019 года введено в строй в Ленинградской и Московской областях, в аутсайдерах — Чукотка и Магадан, Иркутская область на 44 месте, свидетельствует исследование Рейтинг РИА Новости.

В последние годы в России ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. В 2017 году введено 79,2 миллиона квадратных метров жилых помещений, в 2018 году — 75,3 миллиона квадратных метров.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.

Иркутская область в этом списке оказалась на 44 месте. Ввод жилья с июля 2018 г. по июнь 2019 составляет 0,422 квадратных метров общей площади на человека, а обеспеченность людей жильем (общая площадь помещений, которые приходятся на одного жителя) равна 25,2 квадратным метра.

Лидерами же оказались Ленинградская и Московская области — соответственно 1,221 и 1,111 квадратных метра на человека. В число лидеров также входят Тюменская, Калининградская области, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области, где с июля 2018 года по июнь 2019 года было введено более 0,8 квадратного метра жилья на человека.

В целом по стране на одного жителя приходится 25,8 квадратных метра общей площади жилых помещений. В 46 регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, из них в 12 регионах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров жилья.

Ниже общероссийского уровня обеспеченность жильем в 39 регионах, из них в трех — Туве, Ингушетии и Крыму — значение показателя ниже 19 квадратных метров на человека.