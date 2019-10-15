Иркутянин Евгений Потапов номинирован на международную IT-премию HighLoad++

Как сообщает "Байкал 24", Генеральный директор иркутской компании ITSumma Евгений Потапов поборется за престижную в интернет-индустрии премию HighLoad++. Победитель будет определен путем интернет-голосования. Поддержать Евгения можно здесь.

Компании Евгения работает с августа 2008 года, в ней больше 90 сотрудников. У ITSumma три офиса в России, на поддержке – 10 тысяч серверов с ежедневной аудиторией в 150 миллионов посетителей, в числе клиентов фирмы – «М.Видео», ТАСС, «Новая газета», S7, Utair, «Уральские авиалинии».

Премия HighLoad++ вручается профессионалам, оказавшим глубокое положительное влияние на развитие экосистемы интернет-разработки в России.

Церемония награждения победителей состоится 7 ноября в Сколково.