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1400 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время наводнения

14 октября 2019

Сертификаты на общую сумму в около 4 млрд рублей уже оплачены. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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- Количество пострадавших, которым нужно выделять жилье, постоянно растет. В результате второго подтопления почти 1800 семей обратились для того, чтобы им еще раз проверили их дома. 10 октября закончили прием заявлений на повторное обследование этих домов, и уже более 1000 семей из тех, у кого планировалось проводить капитальный ремонт, сейчас будут получать сертификаты на новое жилье. Это огромный масштаб, и, конечно, вклад каждой компании, которая готова поучаствовать, – он очень важен, - подчеркнул глава региона Сергей Левченко.

Он напомнил, что половина из тех людей, кто потерял жилье, хотят остаться в своих населенных пунктах, 37 % - планируют переехать в другие населенные пункты области, небольшой процент планируют переезд в другие регионы.


/ СИА /
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