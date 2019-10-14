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Шамиль Баулов назначен руководителем представительства Правительства Иркутской области при Правительстве РФ в Москве

14 октября 2019

Заместителем Председателя Правительства Иркутской области – руководителем представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве назначен Шамиль Баулов. Соответствующий Указ подписал Губернатор региона Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Шамиль Баулов окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «финансы и кредит».

Ранее работал помощником заместителя главы администрации Новгородской области, г. Великий Новгород; заместителем начальника отдела семейной политики, советником министра в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; консультантом отдела учета и отчетности, заместителем руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве; руководителем, исполняющим обязанности руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве.

С декабря 2015 года по октябрь 2019 года - заместитель руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в  г. Москве.  


/ СИА /
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