Шамиль Баулов назначен руководителем представительства Правительства Иркутской области при Правительстве РФ в Москве

Заместителем Председателя Правительства Иркутской области – руководителем представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве назначен Шамиль Баулов. Соответствующий Указ подписал Губернатор региона Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Шамиль Баулов окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «финансы и кредит».

Ранее работал помощником заместителя главы администрации Новгородской области, г. Великий Новгород; заместителем начальника отдела семейной политики, советником министра в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; консультантом отдела учета и отчетности, заместителем руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве; руководителем, исполняющим обязанности руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве.

С декабря 2015 года по октябрь 2019 года - заместитель руководителя представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве.